Eén gele kaart per 118 minuten: Balanta geschorst voor Zulte Waregem, maar wél inzetbaar tegen Anderlecht

Voor Éder Balanta zit 2019 er al op. Toch wat zijn voetbaljaar betreft. De Colombiaan pakte tegen KAA Gent zijn vijfde gele kaart van het seizoen en mist zo de laatste match van het jaar.

Slechts negen matchen (inclusief twee invalbeurten) heeft Éder Balanta nodig gehad om vijf gele kaarten te pakken in de Jupiler Pro League. Dat komt neer op één gele kaart per 118 minuten. Zijn tiende competitiematch voor Club Brugge zal hij dus pas in 2020 spelen, want voor de thuismatch op speeldag 21 tegen Zulte Waregem is hij geschorst. Mats Rits is de logische vervanger.

Daardoor is de Colombiaan (als hij op winterstage niet geblesseerd geraakt) wel inzetbaar voor de eerste partij van 2020, de topper tegen Anderlecht. In de kwartfinale van de Beker van België was de Bruggeling nog goed voor een goal tegen paars-wit.