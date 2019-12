Club Brugge mag Batshuayi omwille van deze reden van verlanglijstje schrappen

Club Brugge werd de voorbije dagen nadrukkelijk in verband gebracht met Christian Benteke en Michy Batshuayi. Laatstgenoemde is echter geen spek naar West-Vlaamse bek.

Chelsea FC ziet er namelijk geen graten in om Michy Batshuayi nog maar een keertje uit te lenen. De 26-jarige aanvaller was de voorbije seizoenen op huurbasis actief bij achtereenvolgens Borussia Dortmund, Valencia en Crystal Palace.

Met de opheffing van de transferban in het achterhoofd wil Chelsea Batsman liever verkopen. Op die manier komt er geld in het laatste om - de regels van de Financial Fair Play indachtig - versterking aan te trekken.

Op Stamford Bridge beseft iedereen dat Batshuayi nooit zijn investering zal terugverdienen. Chelsea kocht de aanvaller in 2017 weg bij Olympique Marseille voor veertig miljoen euro.

Geen spek naar Belgische bek

De Engelse topclub hoopt toch nog zo’n slordige twintig miljoen euro te vangen voor de Rode Duivel. Nogmaals: geen spek naar eender welke Belgische bek.