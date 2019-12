De meerwaarde van Kompany: in de eerste plaats spelverdeler vanuit de verdediging

Vincent Kompany heeft twee wedstrijden op vier dagen verteerd. Een opluchting, want er waren toch twijfels of hij moest spelen tegen Genk. Hijzelf hakte de knoop door. Een fitte Kompany brengt dit Anderlecht zoveel meer bij dan alleen verdediger. Eigenlijk is hij ook de spelverdeler.

Kompany verdedigde secuur en sterk, maar dat doet Cobbaut ook centraal. De meerwaarde van Kompany ligt hem erin dat hij daarna de opbouw op zich neemt. Verschillende keren ging hij zijn man voorbij en vond daarmee de volgende vrije ploegmaat. Dat is eigenlijk de basis van het systeem dat hij wil implementeren: de opbouw van achteruit moet voor vrije spelers zorgen op het middenveld.

Maar enkel de kapitein is technisch begaafd genoeg om dat tot in de puntjes uit te voeren. Daarmee zit je direct ook aan de beperkingen van het systeem: als Kompany geblesseerd is, lukt dat niet zo goed. Cobbaut en Kana hebben hun kwaliteiten, maar zitten niet op het niveau van de ervaren Rode Duivel.

Minder risico

Kort of lang, het maakte Kompany zondag niet uit. Met een paar fantastische lange ballen bereikte hij Chadli of Doku, die daarna hun acties konden maken. Met zijn korte passes richting Zulj zorgde hij ervoor dat de Oostenrijker zijn beste match speelde sinds hij bij Anderlecht zit. De twee hadden nog niet zo vaak samen op een veld gestaan...

Kompany is de eerste spelverdeler, vanuit de verdediging dus. Daar is ook aan gesleuteld, want de vorige matchen nam hij te veel risico door mee te schuiven naar het middenveld waarbij er ruimte in zijn rug kwam te liggen. Dat liet hij tegen Genk achterwege. Met Zulj voor hem kon hij ook telkens de bal kwijt omdat diens man moest overnemen. Benieuwd of dat ook tegen Antwerp gaat werken...