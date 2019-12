Essevee wil profiteren van problemen Lokeren om ex-speler van Anderlecht, Antwerp en Ajax te halen

De toekomst ziet er allesbehalve rooskleurig uit voor Sporting Lokeren. De Waaslanders vechten niet alleen tegen de degradatie, maar kampen tegelijkertijd met financiële problemen. En nu is een sterkhouder op weg naar de uitgang.

Sporting Lokeren doet er momenteel alles aan om de club te redden. De Waaslanders dreigen zelfs uit het profvoetbal te vallen, terwijl ook de financiële ademnood stilaan héél dreigend is.

Om het hoofd boven water te houden moet Lokeren wellicht sterkhouders laten gaan. Volgens onze informatie is Zulte Waregem goed op weg op een leuke slag te slaan.

Essevee staat immers dicht bij een overeenkomst met Jelle Van Damme. De verdediger verruilde afgelopen zomer Antwerp FC voor Lokeren, maar hij lijkt alweer te vertrekken.

Financieel duwtje in de rug?

Het is duidelijk dat een vertrek van Van Damme Lokeren - ondanks het transferverbod - een financieel duwtje in de rug zou geven. En Van Damme heeft natuurlijk nog steeds zijn plaats in 1A.