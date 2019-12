Ajax wil bij Anderlecht komen shoppen: sterkhouder weer in het vizier van Amsterdammers

Wat is tot nu toe de meest geslaagde transfer bij Anderlecht? Nacer Chadli? Vincent Kompany? Wij houden het bij Hendrik Van Crombrugge. De 26-jarige doelman hield Anderlecht al verschillende keren recht of behoedde hen voor erger. En er is al interesse.

Ajax, dat in het verleden al geïnteresseerd was, heeft weer een lijntje uitgegooid. De Amsterdammers volgen Van Crombrugge intensief aangezien ze quasi zeker zijn dat hun huidige doelman, André Onana, na dit seizoen andere oorden opzoekt. Barcelona en PSV hebben immers interesse in hem.

Van Crombrugge kwam zo terug op de radar. In 2017 had hij al een bod van Ajax op zak, maar toen weigerde hij omdat hij niet als eerste keeper zou aangetrokken zijn. Nu liggen de zaken echter anders, weet HLN. Hij voelt zich goed bij Anderlecht, maar Ajax is natuurlijk ook een ronkende naam.

In ieder geval is hij niet van plan om deze winter te vertrekken. Daar heeft Anderlecht ook geen oren naar. Hij is één van de weinige spelers waar ze geen bod op zouden overwegen.