Antwerp speelt "interland" in Spanje en treft Zwitserse middenmoter op stage

Antwerp trekt na de wedstrijd tegen Anderlecht en de feestdagen op winterstage richting Spanje.

Onder de Spaanse zon in Algorfa, daar zal de huidige nummer twee van de Jupiler Pro League zich voorbereiden op het laatste deel van de reguliere competitie en de aankomende play-offs. Voor Antwerp zullen die naar alle waarschijnlijkheid Play-off 1 heten.

In Algrofa, een klein dorpje tussen Alicante en Murcia waar het dezer dagen nog 21 graden is, zal Antwerp zich niet enkel met trainingen voorbereiden, maar werkt het ook twee wedstrijden af. Zo kampt de Great Old tegen FC Lugano, de Zwitserse nummer zes en Selección AFE, een selectie van lokale Spaanse vedetten, die afgelopen zomer een Poolse eersteklasser over de knie legde.

De eerste wedstrijd staat gepland op 10 januari om half vier in de namiddag. De "interland" gaat een dag later door op hetzelfde tijdstip.