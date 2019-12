Mikel Arteta wil ex-coach Racing Genk aan staf toevoegen bij Arsenal

Nadat hij de overstap van assistent bij Manchester City naar hoofdcoach maakte bij Arsenal, is Mikel Arteta niet enkel bezig met het vernieuwen van zijn ploeg. Ook de staf moet eraan geloven. En dat kan wel eens goed nieuws worden voor een ex-trainer van Racing Genk.

Mikel Arteta hoopt om zo snel mogelijk zijn technische staf bij elkaar te hebbe,. Freddie Ljungberg, die het team de afgelopen weken leidde, blijft wel lid van de staf, maar er komen nog enkele nieuwe mensen bij.

Steve Round en Inaki Cana Pavon, keepertrainer bij Brentford, komen de staf al vervoegen. En volgens Daily Mail rekent Arteta erop dat Albert Stuivenberg ook nog naar de Londense club komt. De 49-jarige Nederlander coachte in het verleden nog Racing Genk, alvorens hij werd opgevolgd door Philippe Clement.

Stuivenberg kent de Premier League want vooraleer hij naar Genk trok, was de Nederlander ook al assistent in Engeland. Toen was hij werkzaam bij Manchester United onder Louis van Gaal. Momenteel is Stuivenberg actief als assistent van Ryan Giggs bij Wales.