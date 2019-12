Opnieuw aflevering beschikbaar in soap Paul Pogba: 'Voor zestig miljoen en die speler mag hij vertrekken'

De wereldkampioen zou volgens Tuttosport betrokken worden in een "ruildeal" tussen Manchester United en Juventus. De 26-jarige middenvelder zou voor zestig miljoen kunnen vertrekken naar zijn ex-club Juventus. Bij de deal zou ook de overgang van Emre Can naar United betrokken zijn.

De soap rond Paul Pogba is nu al een tijdje aan de gang. Afgelopen maanden kwam er vaak het nieuws dat de Fransman naar Real Madrid zou trekken, maar door zijn makelaar werd dat ontkracht. "Paul wil zich het liefst ontwikkelen in Manchester", vertelde Mino Raiola eerder.

Ook Pogba's coach Ole Gunnar Solskjaer ontkende een vertrek. "Hij wordt niet verkocht in januari. Hij traint mee, maar hij is ook nog maar net terug uit blessure. Ik ben al blij dat hij er opnieuw bij is. Als hij fit is dan is hij één van de beste speler in de wereld."

