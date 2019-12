Wolf beseft: "Dan hebben we nul procent kans op play-off 1"

Racing Genk speelt nog één wedstrijd in 2019. Donderdag krijgt het Eupen over de vloer.

Coach Hannes Wolf leek de Genkse trein eindelijk op de rails te krijgen met zeges tegen -staartploegen- Cercle Brugge en Waasland-Beveren, maar zondag waren de Limburgers onherkenbaar. Op het veld van Anderlecht werd het 2-0.

“Cercle Brugge en Waasland-Beveren staan misschien wel onderin, maar ze wonnen afgelopen weekend toch maar mooi”, noteerde Het Laatste Nieuws uit de mond van de Duitse coach.

“Ik wil de overwinningen tegen hen dus zeker niet relativeren. Maar onze match tegen Anderlecht was wel een ontgoocheling. Niet alleen door het verlies, maar ook door de manier waarop.”

“We draaien daar niet rond de pot over. Ik wil niet te veel terugblikken op Anderlecht, want we kunnen het verleden niet veranderen. We moeten er wél lessen uit trekken. We moeten winnen van Eupen om aansluiting te zoeken bij de eerste zes.”

“Het is duidelijk dat we alleen kans op play-off 1 maken als we echt goed collectief presteren. Als we spelen zoals in Anderlecht, dan geef ik Genk nul procent kans.”