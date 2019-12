Antwerp kampioen in strafschoppen: beslissende rol voor twaalfde man?

Zondag pakte Antwerp op de valreep een punt op bezoek bij Sint-Truiden. In de toegevoegde tijd mocht Lior Refaelov bij 1-0 een strafschop trappen en die kans liet hij niet onbenut.

De strafschop die Sint-Truiden in de absolute slotfase toestond was alweer de tiende voor Antwerp dit seizoen. Dat is dubbel zo veel als de club met het tweede meeste genomen strafschoppen: KAA Gent (5).

Gemiddeld dwingen de manschappen van Laszlo Bölöni dus om 180 minuten een penalty af. Daarvan gingen er overigens negen tegen de touwen. Alleen Dieumerci Mbokani miste zijn elfmeter. Zijn zwakke inzet in de thuismatch tegen KV Mechelen werd gekeerd door Yannick Thoelen.

7 keer in de Bosuil

Refaelov nam er vier voor zijn rekening en scoorde ze allemaal. Ook Mirallas zit aan een slaagpercentage van 100%. Hij verschalkte Kortrijk-doelman Bruzzese.

Het is niet vergezocht dat de twaalfde man een rol speelt in de vele toegekende strafschoppen voor de Great Old. Zeven van de tien penalty's in hun voordeel dwong Antwerp af in het eigen Bosuilstadion, dat gekend staat om de sfeer en de vele decibels.