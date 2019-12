Analist ziet het somber in voor Genk: "Wolf kampt met dezelfde problemen als Mazzu"

Met nog tien speeldagen voor de boeg staat kampeert landskampioen Racing Genk op de achtste plaats, op drie punten van een ticket voor play-off 1.

Racing Genk ging zondag kopje onder in het Lotto Park van Anderlecht en zag de Brusselaars dichterbij komen in de strijd om play-off 1. Analist Marc Degryse ziet de kansen dat de landskampioen play-off 1 haalt somber in.

Trainerswissel

"Op korte termijn in tien wedstrijden vrees ik voor een après-kampioenenjaar in mineur", zei Degryse bij Het Laatste Nieuws. "Er moet te veel veranderen om de motor in turbosnelheid te krijgen."

Ook de trainerswissel heeft niet veel uitgehaald denk hij. "Trainer Wolf kampt met dezelfde problemen als zijn voorganger. Het vertrek van sleutelspelers werd onvoldoende opgevangen door de vervangers en de kampioenenmakers die gebleven zijn verkeren niet in hun beste vorm", besloot Degryse.