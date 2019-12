Odjidja: "Voorsprong van Brugge is mooi, maar onaantastbaar zijn ze niet"

AA Gent hield afgelopen zondag een punt over aan de confrontatie met Club Brugge. Aanvoerder Vadis Odjidja scoorde de belangrijke gelijkmaker voor de Buffalo's, die mogen terugblikken op een uitstekende eerste seizoenshelft. Donderdag sluiten ze 2019 af met een lastige verplaatsing naar Standard.

Het belooft donderdag een intense wedstrijd te worden op Sclessin, tussen twee clubs die er alles aan doen om in het zog van Club Brugge te blijven.

"Het zal sowieso een beladen wedstrijd worden donderdag, want de plaatsen bovenin de rangschikking zijn enorm duur. Het zal niet evident worden, maar we moeten proberen verder te bouwen op wat we zondag getoond hebben. We zullen er alles aan doen om punten te pakken", aldus Vadis Odjidja op de persbabbel.

Over de eerste seizoenshelft van AA Gent is de ex-speler van onder meer Club Brugge en Anderlecht logischerwijs enthousiast. "Ik denk dat we het tot dusver heel goed gedaan hebben. Iedereen binnen de club kan tevreden zijn met wat we getoond hebben."

Desondanks is de kloof met leider Club Brugge al serieus opgelopen. "Alles staat heel erg kort op elkaar bovenin de rangschikking. Alleen Club Brugge heeft al een serieuze voorsprong. Dat is mooi voor hen, maar onaantastbaar zijn ze niet. Dat is afgelopen zondag wel gebleken", aldus de aanvoerder van de Buffalo's.