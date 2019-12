Wie wordt jouw Rode Duivel van het jaar 2019?

Wie zal Eden Hazard, verkozen tot Devil Of The Year in 2018 en 2017, opvolgen?

Het is begonnen: de fans kunnen hun Rode Duivel van het Jaar kiezen. Net als vorig jaar en in tegenstelling tot wat eerder werd gedaan, behoren alle duivels die in 2019 door Roberto Martinez werden geselecteerd tot de genomineerden.

Eden Hazard (winnaar in 2017 en 2018), Dries Mertens (verkozen in 2016) en Kevin De Bruyne (eerste titel, in 2015) behoren uiteraard tot de favorieten. Men kan ook voor enkele nieuwe gezichten kiezen: Yari Verschaeren, Elias Cobbaut, Brandon Mechele en Benito Raman hebben het afgelopen jaar hun eerste stappen in de selectie gezet.

In totaal zullen 34 Rode Duivels strijden om de vijfde Duivel van het Jaar trofee na een perfect jaar: tien wedstrijden, tien overwinningen, 40 gescoorde doelpunten, drie tegendoelpunten, een vlotte kwalificatie voor het EK en een plaats als nummer één van de wereld... Het is een record dat nauwelijks beter had kunnen zijn.