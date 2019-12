Hans Vanaken weet waar verschil zit met vorig seizoen bij Club: "Dat gebeurt nu niet meer"

Het ziet ernaar uit dat Hans Vanaken goed op weg is om zichzelf op te volgen als Gouden Schoen. Het Nieuwsblad blikte met hem terug op een jaar waarin hij die titel voor het eerst droeg.

"Het was toch even stressen, hoor", vertelt de Gouden Schoen van 2018 aan Het Nieuwsblad. "Toen ik uiteindelijk die trofee vasthad, genoot ik. In de eerste ronde zal ik concurrentie uit Genk krijgen, in de tweede Mbokani en Mignolet, denk ik. Uiteindelijk is de Vloek van de Gouden Schoen uitgebleven bij mij."

Vanaken denkt ook dat de huidige doelpuntenstand een invloed kreeg uit één bepaalde wedstrijd. "We pakken nu acht doelpunten op negentien wedstrijden. Sinds we verloren in Salzburg is het allemaal anders. We werken allemaal samen en voeren pressing uit. Die nederlaag in Salzburg... het is een goede ploeg."

Waar het verschil dit seizoen zit ten opzichte van het vorige weet Vanaken als geen ander. "Vorig jaar verloren we te veel punten tegen de kleinere ploegen. Elk punt telt, ook in de reguliere fase. Nu willen we alles winnen."