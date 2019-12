Kan Oostende iets rapen op het veld van Charleroi?

Charleroi ontvangt om 18u KV Oostende. De Zebra's draaien knap mee aan de kop van het klassement, KV Oostende zag afgelopen weekend Waasland-Beveren en Cercle Brugge dichterbij sluipen.

Oostende verloor vrijdag met het kleinste verschil op het veld van KV Mechelen, maar voelde zich bestolen omdat de kopbal van Idrissa Sylla wellicht toch over de doellijn ging.

Charleroi speelde dan weer een matige wedstrijd op het veld van Moeskroen, maar Kaveh Rezaei hield de ongeslagen reeks van Charleroi in de competitie in stand. Het was Anderlecht dat op 4 oktober als laatste won van de Zebra’s.