Hans Vanaken kijkt terug op bewogen laatste maanden van 2019 met één voorval: "Ik stond erbij en keer ernaar"

De laatste maanden kende Hans Vanaken vooral ups. Met de Europese overwintering heeft hij alvast een doel kunnen afvinken. Maar er was ook een down die ervoor zorgde dat het even rommelde in de Brugse kleedkamer.

6 november 2019: Club Brugge staat 1-0 achter op het veld van Paris-Saint Germain. Diagne lokt een strafschop uit en schaart zich achter de bal, die normaal voor Hans Vanaken is. De Senegalees mist en is sindsdien persona non grata in Brugge.

"Ik stond erbij en keek ernaar. Ik kon niets goed doen. Nu ben ik een watje, maar als ik tegen Diagne inging dan was het een situatie zoals Refaelov en Mbokani en dan mocht ik geen ruzie stoken in het openbaar. Wat gebeurd is, is gebeurd."

Maar uiteindelijk kon Club Brugge zich toch kwalificeren voor de zestiende finales van de Europa League. Daarin treft het Manchester United. "We hoopten eerder op een iets meer haalbare kaart. Maar we hebben al getoond dat we meer dan ons mannetje kunnen staan. We gaan het gewoon aanpakken zoals elke wedstrijd. Vanuit onze eigen kracht. Maar tegen de topploegen hebben ze nog niet verloren... we mogen geen angst hebben."