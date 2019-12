"Ik zie werkelijk geen andere kandidaat voor Gouden Schoen": Sterke man heeft duidelijke mening, cijfers tonen absolute waarde van Mbokani aan

Dieumerci Mbokani heeft in 2019 getoond dat hij allerminst versleten is. De 34-jarige aanvaller van Antwerp speelde een heel jaar lang op een hoog niveau.

Voor Luciano D'Onofrio van Antwerp zou Mbokani dan ook de Gouden Schoen moeten winnen: "In de play-offs vorig seizoen was hij de beste in de Belgische competitie en ook na de zomer haalde niemand zijn niveau", klinkt het in Het Laatste Nieuws.

"Ik zie werkelijk niemand anders dan Mbokani als kandidaat voor de Gouden Schoen. Sommigen spreken over de nationale ploeg of Europese wedstrijden, maar de Gouden Schoen gaat toch over een Belgische trofee?"

27 goals in 2019

De cijfers in de Belgische competitie zijn alvast indrukwekkend te noemen wat Mbokani betreft. De Congolese aanvaller van Antwerp staat er zelfs mee in de top-3 van de best scorende Afrikanen in de wereld.

Als hij tegen Anderlecht twee keer kan scoren, zou hij zelfs naast Aubameyang terechtkomen in het totaalklassement van 2019.