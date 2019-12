Sterkste promovendus in play-offtijdperk? Mechelen doet even straf als Antwerp én troeft nu al veel ploegen af op heel seizoen

KV Mechelen heeft op het einde van het jaar nog uitgepakt met een paar knappe prestaties en sloot 2019 zo af met liefst 34 punten. Weinig promovendi deden ooit straffer.

KV Mechelen staat momenteel in de top-6 en dat had het vooraf ook absoluut niet verwacht. Met 34 punten uit 21 wedstrijden heeft het een mooie basis gelegd met oog op het vervolg van het seizoen, al is dat nog geen garantie.

De Kakkers zijn wel de beste promovendus sinds de invoering van de play-offs, want geen ploeg deed ooit beter. Antwerp haalde twee jaar geleden wel ook 34 punten uit 21 wedstrijden met Kerstmis, al miste The Great Old toen wel nog play-off 1.

Daarin zit ook meteen een gevaar: veel promovendi spelen in het jaar van hun promotie nog op een soort enthousiasme, terwijl dat na Nieuwjaar vaak toch wat minder lijkt te zijn. Antwerp haalde bijvoorbeeld nog amper 7 op 27. Een gevaar dat ook voor Malinwa om de hoek loert, al hebben zij dit jaar al een dipje overwonnen.

Dat deed ook STVV ooit: 29 punten (weliswaar op 20 wedstrijden) na het kerstvoetbal, maar na de kering wel opnieuw straf in vorm geraakt en zo met 42 punten tot op heden nog steeds de beste promovendus bekeken over een volledig seizoen - de enige keer ook dat een team uit tweede klasse meteen play-off 1 haalde.

Straffe cijfers

Als Malinwa dus nog 9 punten haalt uit zijn resterende 9 duels, is het de beste promovendus sinds de invoering van de play-offs. Enkel Antwerp (2017-18, 41 punten) en Bergen (2011-12, 36 punten) deden ook beter dan de 34 die Malinwa er nu al heeft.

Met andere woorden: zelfs met een 0 op 27 na Nieuwjaar doet Mechelen al zeker beter dan Waasland-Beveren, Lierse, OH Leuven (2x), Eupen (2x), Cercle Brugge, Charleroi, Oostende en Moeskroen. Toch wel straffe cijfers.