Club Brugge onstuitbaar: ze kunnen alles aan wat je er naartoe werpt

Kinderlijk makkelijk, hoe Club Brugge de tegenstand opzij zet tegenwoordig. Iedereen was het erover eens dat blauw-zwart tegen Zulte Waregem maximaal aan 70 procent van zijn kunnen speelde. En toch werd het 4-0... Zet die champagneflessen maar al koud?

Er is nog geen enkele tegenstander dit seizoen geweest die na een verlies tegen Club zei dat er meer te rapen viel. De concurrentie beseft ook wel dat dit een machine is zoals die er in jaren niet meer te zien is geweest. Jess Thorup, trainer van het ambitieuze Gent, zei dit seizoen al eens dat hij zeker was dat dit Club kampioen zal spelen. Het werd hem niet in dank afgenomen door zijn bestuur, maar hij verwoordde wat iedereen denkt.

Met cijfers win je niets

46 goals gemaakt, 8 tegen, 49 op 60... Het zijn maar een aantal cijfers. De beste doelman van het land, de twee beste middenvelders, een tank (Deli) in de verdediging en vooraan jongens die misschien niet de efficiëntste zijn, maar wel genoeg kansen afdwingen om elke match te winnen. Het geheel staat er.

Maar Philippe Clement is er de man niet naar om zijn ploeg extra druk op te leggen. Wanneer heeft hij vorig seizoen gezegd dat Genk de titelfavoriet was? Drie matchen voor het einde van play-off 1? Ook nu gaat Clement niet mee in de euforie. "Die cijfers zijn mooi, maar met cijfers win je niets. Je kan niet spreken van het beste Brugge in jaren zolang die jongens geen prijs gewonnen hebben. En momenteel hebben we nog niets..."

We weten tegen elk systeem wat we moeten doen

Feit is wel dat je er naartoe mag smijten wat je wil, ze vinden altijd een oplossing. Francky Dury toverde donderdag drie verdedigende middenvelders voor zijn viermansverdediging uit zijn mouwen. Dan gingen ze vanuit het middenveld maar om beurten infiltreren. En iedereen wist wie zijn positie hij moest overnemen. Het voetbal-IQ in die groep is dan ook groot.

"We moesten even wennen aan die tactiek van Zulte Waregem, maar we kunnen tegen elk systeem spelen", haalde Siebe Schrijvers de schouders op. "Dat zijn automatismen. We weten tegen elk systeem wat we moeten doen."

Tel daar de ervaring van de Champions League bij op en je hebt een dodelijk geheel. Niemand bij Club is immers te beroerd om een stevig duel aan te gaan. Geleerd uit matchen tegen Real, PSG en Galatasaray. Momenteel zien we de tegenstand niet aan de horizon verschijnen. Het zal afhangen van Gent en Antwerp...