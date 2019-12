Europese topcompetities gaan in een winterslaap: Hoe liggen de kaarten?

Hoewel de Premier League vrolijk verder gaat, lassen de andere Europese competities wel een rustperiode in. Hoe liggen de kaarten nu in Italië, Duitsland, Spanje en Frankrijk? Een overzicht.

Bundesliga: Leipzig en Borussia Mönchengladbach op kop, Bayern moet achtervolgen

Een achtste titel op een rij zit er momenteel nog niet aan te komen voor FC Bayern München. Borussia Dortmund leek met aanwinsten als Julian Brandt, Mats Hummels en Thorgan Hazard de grootste uitdager te worden, maar dat is niet het geval.

RB Leipzig en Borussia Mönchengebladbach staan momenteel op kop en dat is volledig terecht. Ze hebben een voorsprong van vier punten op landskampioen Bayern en zeven op FC Schalke 04 en Borussia Dortmund. Julian Nagelsmann heeft Leipzig een nieuw elan gegeven en Timo Werner is dit seizoen een dodelijke killer geworden. Gladbach deed uitstekende zomertransfers en draait vlot mee bovenin.

Ligue 1: PSG nu al op weg naar nieuwe landstitel

Halfweg de competitie heeft PSG een comfortabele voorsprong van zeven punten op rivaal Olympique Marseille. PSG heeft ook nog een wedstrijd minder gespeeld (tegen AS Monaco) en lijkt eenvoudig op weg naar een nieuwe landstitel. Marseille heeft Een voorsprong van vijf punten op het nummer drie Stade Rennes en mag opnieuw dromen van Champions League-voetbal in 2020.

Verder staat alles vlakbij elkaar. Olympique Lyon blijft momenteel onder de verwachtingen op de twaalfde plaats, maar staat wel op slechts vijf punten van nummer vier Lille. Traditieclub Toulouse heeft voorlopig slechts 12 punten en lijkt te gaan degraderen.

La Liga: Concurrenten zitten FC Barcelona op de hielen

In de Spaanse competitie is het nog bijzonder spannend. FC Barcelona is nog steeds op koers om een nieuwe landstitel te pakken, maar Real Madrid, Atlético Madrid en Sevilla zitten hen op de hielen.

Barcelona en Real zijn niet bezig aan een topseizoen en Sevilla en Atlético mogen dus nog dromen van meer. Barcelona speelde al drie keer gelijk en verloor ook drie keer, Real hield het al zeven keer op een remise.

Serie A: Doorbreken Lukaku en co. de reeks van Juventus?

Zoals verwacht is Inter dit jaar de grote concurrent van Juventus. De Oude Damekan dit seizoen een negende titel op een rij pakken, maar Inter is momenteel de competitieleider. Het spitsenduo Martinez-Lukaku speelt daarin een hele belangrijke rol.

Na Inter en Juve volgen Lazio Roma en AS Roma op zes en zeven punten. Het Napoli van Dries Mertens staat achtste op liefst 18 punten van het leidersduo. AC Milan kent een dramatisch seizoen en volgt op drie punten van de Napolitanen. Na Nieuwjaar loopt waarschijnlijk wel ene Zlatan Ibrahimovic bij hen in de spits rond.