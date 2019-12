Huurling van AC Milan na eerste goal voor Charleroi: "Mijn tijd komt wel"

Charleroi won vrijdagavond met 5-0 van Charleroi. Invaller Frank Tsadjout maakte het vijfde doelpunt.

Voor de huurling van AC Milan was het zijn eerste doelpunt in België. Meer nog: het was zijn eerste doelpunt voor een A-ploeg.

“Heel mijn familie kwam naar België voor de feestdagen. Ze zaten allemaal in het stadion. Het is geweldig dat ik mijn eerste goal met hen kon vieren."

Tsadjout kwam dit seizoen nog niet verder dan 26 minuten, verspreid over vijf invalbeurten. Hij moet Kaveh Rezaei en Shamar Nicholson voor zich dulden in de hiërarchie.

“Ik ben nog jong en mis nog ervaring”, vertelde hij daarover. “En de ploeg draait geweldig. Maar ik doe er alles aan om klaar te zijn als de coach mij nodig heeft. Ik ben er zeker van dat mijn tijd wel komt als ik hard blijf werken.”