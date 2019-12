Bolat langer bij Antwerp? Contractbesprekingen worden rond Nieuwjaar opgestart

Het contract van Sinan Bolat bij Antwerp loopt binnen een half jaar af. Toch lijkt het er niet op dat hij de club zal verlaten. De onderhandelingen over een nieuwe deal worden eerstdaags opgestart.

Sinds de terugkeer van Antwerp op het hoogste niveau verdedigt Sinan Bolat het doel van de Great Old. De Turkse goalie voelt zich goed bij de club en ook de sportieve staf is tevreden over de prestaties van de 31-jarige doelman. Er is dus geen reden om niet over een nieuw contract te onderhandelen.

Volgens het Nieuwsblad zullen die contractbesprekingen in het begin van volgende week worden opgestart. Nu geniet Bolat van rust in Istanboel. "We zien wel wat er uit de bus komt", reageerde hij bij diezelfde krant.

Na een start met meer tegengoals dan we van Antwerp gewend zijn boekte de club met stamnummer 1 vier clean sheets in de laatste vijf matchen en daar had Bolat een flink aandeel in.