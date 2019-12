Voorzitter KVO reageert op vertrek Ingebrigtsen: "Niets te maken met financiële of sportieve situatie van de club"

Het nieuws dat Kare Ingebrigtsen ging vertrekken sloeg in als een donderslag bij heldere hemel. Het clubbestuur moet nu op zoek naar een opvolger en reageerde alvast op het vertrek van de Noorse trainer.

"Het was zijn uitdrukkelijke wens om de deur bij KVO achter zich dicht te trekken om aan de slag te gaan bij Apoel," reageerde voorzitter Frank Dierckens. "Ze spelen Europees voetbal en hij ziet het als een volgende stap in zijn carrière. Wie zijn wij dan om hem tegen te houden? Het heeft weinig zin om verder te gaan met iemand van wie de focus hier niet meer ligt."

Een sportieve stap vooruit. Niet meer, maar ook niet minder volgens de voorzitter van de kustploeg. "Ik wil wél benadrukken dat zijn beslissing niets te maken heeft met de sportieve of financiële situatie van de club. Kare heeft hier altijd zijn werk in alle vrijheid kunnen doen én is ook altijd correct betaald geweest."

Opvolger

Ondertussen weet het bestuur wat te doen: een opvolger zoeken voor Ingebrigtsen. "Vanaf morgen (zaterdag, nvdr.) begint de zoektocht naar een nieuwe trainer. Die kan zich dan tijdens de winterstage perfect inwerken en zijn eigen accenten leggen."