Kerstcadeau voor Belhocine, excuses van Ingebrigtsen

Charleroi won vrijdag met 5-0 van KV Oostende. Voor Kare Ingebrigtsen was het zijn laatste wedstrijd als coach van KVO. Karim Belhocine is dan weer nog lang niet uitgezongen bij Charleroi.

“Het was een vreemde wedstrijd”, vertelde Belhocine achteraf. “In de eerste helft kwamen we niet echt in ons spel en creëerden we te weinig kansen. Toch kwamen we op voorsprong. Oostende begon goed aan de tweede helft, maar na ons tweede doelpunt werd het een pak eenvoudiger.”

“Ik hoopte dat we eindelijk eens op een stilstaande fase zouden scoren en dat is ons ook gelukt. De spelers hebben mij een mooi cadeau gegeven voor Kerstmis op deze manier. Ik ben erg blij.

Kare Ingebrigtsen beleefde één van de vreemdste wedstrijden uit zijn carrière (lees hier) en kon achteraf niets anders doen dan door het stof kruipen.

“Ik wil mijn excuses aanbieden aan de KVO-fans. Wat we in de eerste helft op de mat legden was echt ondermaats. We gaven de bal veel te eenvoudig weg en verdedigden te zwak.”

“Het begin van de tweede helft was beter, maar dan incasseerden we snel twee doelpunten en was de wedstrijd gespeeld.”