Anderlecht reageert ferm op berichten over schuldenlast: "Met die kern blijven we niet werken"

RSC Anderlecht maakte flink wat verlies (27 miljoen euro) in het seizoen 2018-2019. "We zijn niet verrast door die cijfers", is operationeel directeur Jo Van Biesbroeck duidelijk. Hij legt uit hoe het komt én wat de oplossing is.

Jo Van Biesbroeck is als operationeel directeur bij RSC Anderlecht bevoegd om te spreken over de zaak en hij was niet verrast: "We speelden geen Champions League, eindigden lager in de Jupiler Pro League en we kozen ervoor om de kern samen te houden", klinkt het bij Sporza.

Jeugd houden

Die loonmassa weegt bijzonder zwaar door in de eindafrekening: "Het is de hoofdreden van ons financiële verlies en nu niet kleiner geworden. Maar met die kern blijven we niet werken. We zullen de kern afbouwen en spelers transfereren die we vorig jaar al van de hand hadden kunnen doen."

Belangrijk in de hele zaak is wel dat de jeugd zal worden behouden: "Die jongeren kunnen een oplossing bieden op korte termijn, maar dat is niet onze bedoeling. We zullen er alles aan doen om onze jeugd in de club te houden."