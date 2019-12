Winteroffensief Anderlecht bestaat vooral uit uitgaande transfers: een vierde van de kern moet weg

Anderlecht wil liefst deze winter al zijn uitgebreide kern afslanken. Als het even kan moeten er tien spelers vertrekken om de loonlast naar beneden te halen. Geen makkelijke opdracht.

Jo Van Biesbroeck, operationeel directeur van Anderlecht, gaf gisteren al meer uitleg bij Sporza. Over de dieprode jaarrekening en de gevolgen en oorzaken ervan... Hij weet dat paars-wit de tering naar de nering moet zetten.

Met een kern van 37 man en 11 uitgeleende spelers waarvan Anderlecht bij de meesten nog een deel van het loon betaalt, is de situatie onhoudbaar. Daarom moeten er zo snel mogelijk tien spelers vertrekken, weet Het Nieuwsblad. Dan hebben we het vooral over de Saiefs en Musona's van deze wereld. Maar ook over jongens die effectief wat geld gaan opbrengen.