Tien spelers weg bij Anderlecht zonder kwaliteitsverlies? Makkelijk namen te vinden, moeilijker om ze weg te krijgen en extreem moeilijk om er geld van te krijgen

Anderlecht wil zo snel mogelijk spelers verkopen zonder kwaliteitsverlies te lijden. Niet zo moeilijk op papier als we de kern bekijken. In realiteit is het heel wat minder makkelijk.

Anderlecht wil zo'n tien spelers kwijtraken. Als we even door de kern gaan, is het niet moeilijk om tien namen te vinden die weg mogen. Er zijn er zelfs tien die dit seizoen nog geen minuut actie gekend hebben.

Andy Najar

Davy Roef

Alexandru Chipciu

Yevhen Makarenko

Frank Boeckx

Knowledge Musona

Zakaria Bakkali

Kenny Saief

Emmanuel Sowah

Nany Dimata

Laten we zeggen dat alleen die laatste onder geen beding weg mag en dat Frank Boeckx intussen eigenlijk meer staflid is dan speler. Davy Roef is eind dit seizoen einde contract en mag uiteraard weg, maar de doelman lijkt nu zijn contract gewoon te willen uitdoen en aan te sluiten bij een nieuwe ploeg voor de voorbereiding. Al is er wel interesse.

Wat zou u doen als u Musona was?

De anderen, dat wordt dan weer moeilijk. Velen van hen zijn niet bereid te verkassen om elders minder te gaan verdienen. Wat zou u doen als u Knowledge Musona was? Bijna 30, een contract tot 2022 en dik meer dan een half miljoen euro per jaar opraapt?

Of hoe krijg je een speler als Makarenko weg, die al dik een jaar geen match op niveau meer gespeeld heeft, mede door een achillespeesblessure? Dan heb je nog Najar, Sowah en Bakkali die ook al meer dan een half jaar aan de kant staan met blessures. Kenny Saief is dan weer gewoon van de radar verdwenen, samen met Alexandru Chipciu.

Veel kan Anderlecht van die jongens ook niet meer vragen, want geen enkele ploeg bij volle verstand gaat er nog de aankoopprijs voor betalen. Al zal de boekhouder bij Anderlecht al meer dan content zijn als hij al die mannen hun loon van de lijst mag schrappen.

Twee die wel geld kunnen opbrengen

Dan is het dus verder kijken naar jongens die wel kapitaal vertegenwoordigen. Dan kom je al snel uit bij de jeugd, want van de ervaren jongens die wel nog in aanmerking komen, mogen enkel Thomas Didillon en Adrien Trebel de club verlaten. Die laatste is zelfs al zo goed als rond met Al Shabab.

Luka Adzic mag sowieso weg als er een bod op hem komt. Ook voor Sieben Dewaele gaan ze waarschijnlijk niet moeilijk doen als ze een nieuwe linksback vinden. Maar de twee die echt wat kunnen opbrengen zijn Francis Amuzu en Alexis Saelemaekers. Twee die heel wat speelden dit seizoen en nog een progressiemarge hebben. Maar paars-wit moet ook geld hebben. Als er een mooi bod op hen komt, is het niet onwaarschijnlijk dat ze mogen vertrekken.