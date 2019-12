"Ik zou Kompany niet meenemen naar het EK, hij heeft te veel te regelen bij Anderlecht"

Het EK zit eraan te komen binnen zes maanden en iedereen weet dat de bondscoach moeilijke beslissingen moet nemen. Johan Boskamp ziet vooral in de verdediging zware keuzes. De Nederlander zou in zijn kern geen plaats hebben voor Vincent Kompany.

Boskamp zou Zinho Vanheusden meenemen in plaats van Kompany. "Ik zou ontgoocheld zijn moest hij er op het EK niet bij zijn. Op een bepaald moment moet je doorselecteren. Boyata, Denayer en Vanheusden moeten het straks toch gaan doen. De jongens die er nu spelen zijn van grote klasse, maar over twee jaar zijn die 34 à 35", zegt hij in GvA.

Niet dat Kompany uitgeblust is, zoals we vrijdag nog konden zien. Maar hij heeft een belangrijke rol bij Anderlecht. "Vince moet zoveel dingen regelen bij Anderlecht, hoe kan dan je hele focus op het EK liggen? Sowieso moet Anderlecht het een tijdje zonder trainer doen in de voorbereiding."

"Als het seizoen gedaan is, heb je als staf net heel veel werk. Je maakt een planning, kijkt welke spelers je wil hebben, … Maken ze een lijstje of doen andere mensen dat? Je moet in ieder geval aanwezig zijn. Maar als je op een EK bent, dan ben je met een EK bezig. Ik weet natuurlijk niet hoe Marc Coucke erover denkt."