Jupiler Pro League: 3 belangrijke vragen voor 2020

Volgende week vertrekken alle Belgische ploegen, op Kortrijk na, op winterstage naar het buitenland. Daar gaan ze zich voorbereiden op het tweede deel van de competitie. Bovenin lijkt Club al maanden op de titel af te stevenen, terwijl Cercle Brugge onderin de kloof groter zag worden.

Met nog negen speeldagen te gaan in de reguliere competitie is het stilaan money time. Opvallend: Sint-Truiden lijkt de enige club die nergens meer voor strijdt. KV Kortrijk is zo goed als gered en kan zijn zinnen zetten op de Beker, waar ze het in de halve finale zullen opnemen tegen Antwerp.

1) Wie doet dit Club Brugge wat?

Club Brugge freewheelt al het ganse seizoen door de Belgische competitie. Het flitsende van in het begin van het seizoen is soms weg, maar zelfs dan zijn ze dominant genoeg om wedstrijden te beslissen. Bovendien kunnen ze terugvallen op een ijzersterke organisatie. Amper acht tegendoelpunten op twintig wedstrijden kregen ze te slikken.

Club Brugge telt intussen tien punten voorsprong op het drietal Charleroi, AA Gent en Antwerp en heeft bovendien nog een wedstrijd tegen Charleroi in te halen. Club is na Nieuwjaar nog op drie fronten actief, maar Clement kan dit met zijn brede kern opvangen. Zolang er maar niets gebeurt met Mignolet, Vormer of Vanaken, die quasi alles spelen en van levensbelang zijn voor de Bruggelingen.

2) Wie haalt POI?

Charleroi, AA Gent en Antwerp lijken al verzekerd van een plaats in de top 6. Standard staat er goed voor, maar zal zich toch dringend moeten herpakken. Na een vijf op vijftien in de competitie kunnen ze zich in de resterende wedstrijden niet te veel puntenverlies veroorloven.

Het belooft nog een felle strijd te worden voor het zesde ticket. Maar liefst vijf ploegen hebben er hun zinnen op gezet. KV Mechelen staat er het beste voor, maar Zulte Waregem en landskampioen Racing Genk volgen op amper drie punten. Ook Moeskroen en Anderlecht tellen al zeven punten achterstand op Malinwa, maar blijven hopen op een mirakel. Voor paars-wit mag de recente vier op zes tegen Racing Genk en Antwerp hoop geven, maar vooral niet blind maken.

3) Kan Cercle Brugge nog voor een mirakel zorgen?

Onderin ziet het er steeds benarder uit voor Cercle Brugge. De Vereniging oogst sinds Storck overnam vaak lof over het geleverde spel. Helaas vertaalt dit zich niet in puntengewin. Ook de omstreden afzondering op kerstdag leverde Cercle Brugge geen punten bij Kortrijk.

Waasland-Beveren deed zichzelf met de recente zes op zes tegen Standard en Sint-Truiden een geweldig (welgekomen) kerstcadeau. De Waaslanders werden enkele weken geleden door onze lezers nog afgestempeld als dé degradatiekandidaat bij uitstek, maar een voorsprong van zes punten is niet niets.

Oostende kreeg op het einde van het kalenderjaar een hele zware klap te verwerken in Charleroi. Een zware 5-0 nederlaag is een ding, maar vooral het nieuws dat de trainer vertrekt kwam hard aan bij de Kustboys. Op 18 januari ontvangt Oostende Waasland-Beveren. Een heel belangrijke wedstrijd, want bij winst kunnen ze zichzelf ademruimte geven.