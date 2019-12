Oostende heeft dankzij transfer Canesin al eerste stap gezet, maar nog groot struikelblok voor licentie

KV Oostende heeft al een serieuze besparing gedaan door Fernando Canesin te laten vertrekken. Hij bracht nog 100.000 euro op, plus zijn loon van 400.000 euro betekent dat KVO nog 2,5 miljoen euro nodig heeft om de licentie te halen.

Oostende hoopt zo snel mogelijk een buitenlandse investeerder te vinden. De gesprekken daarover lopen momenteel. Die investeerder moet ook borg staan voor de 6 miljoen schulden aan Marc Coucke, weet Het Nieuwsblad.

Dat is het grootste struikelblok. Investeringsmaatschappij Alychlo zou wel de prijs van de tribune naar beneden willen halen. In plaats van 1,2 miljoen euro per jaar, zou dat dan 6 à 800.000 euro worden.