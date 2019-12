Grote kuis bij Anderlecht? 'Liefst 24 spelers mogen weg, waaronder enkele smaakmakers'

De jaarcijfers van RSC Anderlecht van afgelopen seizoen werden enkele dagen geleden naar buiten gebracht en daaruit werd pijnlijk duidelijk dat de schuldenlast van paars-wit erg groot is geworden.

Financieel directeur Jo Van Biesbroeck liet toen al weten dat Anderlecht nu wel spelers zal moeten verkopen. En volgens Het Laatste Nieuws gaan ze daarbij wel erg ver gaan. Zij hebben weet van een lijstje van liefst 24 spelers die mogen verkassen.

Voor Trebel en Chipciu zijn er al aanbiedingen gekomen uit respectievelijk Al Shabab en Turkije, verder staan ook Roef, Najar, Sowah, Lutonda, El Kababri, Saelemaekers, Makarenko, Gerkens, Musona, Saief en Thelin op het lijstje van spelers die mogen vertrekken.

24 namen

Daarbij komen ook nog eens een elftal spelers die momenteel al verhuurd worden en waar een definitieve oplossing moet voor worden gezocht: Kums, Sanneh, Sa, Lawrence, Vranjes, Milic, Delcroix, Abazaj, Nkaka, Dauda en Dhauholou.

De meest opvallende naam is - zoals we ook al aangaven HIER - misschien wel die van Saelemaekers, nochtans een jongeling waar ze bij paars-wit wel wat in zien. Er is ook nog geen concrete interesse in hem naar buiten gekomen.