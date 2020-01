Manchester City heeft weinig overschot tegen Everton, West Ham doet gouden zaak in degradatiestrijd én Noble zet unieke reeks verder

City komt zo opnieuw op één punt van Leicester, maar de achterstand op Liverpool bedraagt nog steeds elf punten met twee wedstrijden meer gespeeld.

West Ham won dan weer met 4-0 van Bournemouth. Het wipt zo over The Cherries naar plek zeventien. Mark Noble scoorde twee keer en heeft zo een opvallend record beet.

📅 - @Noble16Mark is the first player to score a Premier League goal in each of the last 14 calendar years including 2020. Ashley Young is the only other player who can achieve this feature. #WHUBOU