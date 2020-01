Gratis en tonnen ervaring: wie pikt Sébastien Pocognoli straks op?

Standard heeft op een dag 'afscheid' genomen van twee spelers: Sébastien Pocognoli en Réginal Goreux. Eerstgenoemde gaat op zoek naar een nieuwe club, terwijl Goreux bij de club blijft als jeugdtrainer.

Sébastien Pocognoli is dus op zijn 32e op zoek naar een nieuwe werkgever. Hij had wellicht net zoals Goreux de keuze om in een andere functie bij de Luikse club te blijven, maar de 13-voudige Rode Duivel wilde klaarblijkelijk nog niet stoppen met voetballen. De goesting was nog te groot. Misschien kunnen andere clubs daar wel gebruik van maken.

Het feit dat Michel Preud'homme hem niet meer nodig had, wijst erop dat Pocognoli geen onderdak meer zal vinden bij een Belgische topclub. Hij zal het dus iets lager moeten zoeken. Bij Lommel -geïnteresseerde partij volgens Sudpresse- bijvoorbeeld, maar zij beschikken misschien niet over het budget om iemand die aanvoerder was bij een G5-club in te lijven.

In de degradatiestrijd mengen

Een gratis verdediger met de ervaring van Pocognoli (in 2010 landskampioen met AZ) binnenhalen is overigens een buitenkansje voor ploegen die vechten tegen de degradatie. Waasland-Beveren, Cercle Brugge en Oostende slikten al meer dan 40 tegengoals en kunnen nog wel een extra kracht gebruiken.

Vooral Cercle en de Waaslanders hebben een heel jonge kern. Wat extra ervaring kan dus zeker geen kwaad. Bovendien heeft Pocognoli ervaring met degradatievoetbal.