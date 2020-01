Vertrekt Dieumerci Mbokani in de winter op de Bosuil? 'Fenerbahçe wil hem graag aantrekken'

Dit seizoen laat Dieumerci Mbokani zien dat hij op zijn 34ste helemaal nog niet versleten is. Het contract van de ex-Gouden Schoen loopt deze zomer af bij Antwerp en er tonen ploegen interesse.

Volgens het Turkse Acunn toont Fenerbahçe interesse in Dieumerci Mbokani. De club lijkt op de korte termijn van hun spits Vedat Muriqi afscheid te zullen nemen en zo komt Mbokani in de spotlights te staan.

De kans lijkt klein dat Antwerp de topschutter met 14 doelpunten zal laten gaan. Een lucratief aanbod uit Turkije kan de targetspits wel doen zwichten. Eerder hengelde de Oezbeekse kampioen Pakhatakor Tashkent FK al naar de diensten van Mbokani, maar toen had hij geen interesse in een overstap. Fenerbahçe is uiteraard wel een club van een andere orde en doet nog volop mee voor de landstitel in Turkije.