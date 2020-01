OHL stapt naar het BAS voor forfaitnederlaag: "Geen rekening gehouden met argumenten"

Donderdag 2 januari viel er eindelijk een beslissing omtrent de gestaakte wedstrijd tussen OH Leuven en Union op 1 november. Ruim twee maanden na de feiten dus. De Leuvenaars kregen een forfaitnederlaag aangesmeerd, maar dat zullen ze niet zomaar aanvaarden.

Het leek erop dat OH Leuven zich ging schikken naar de forfaitnederlaag, omdat het zich toch al tot periodekampioen had gekroond in de eerste klasse B. Maar toch stapt de Vlaams-Brabantse club naar het Belgisch Arbitragehof voor Sport (BAS). Het wordt dus nog wat langer wachten op een definitieve beslissing.

Lees hier het communiqué van OHL:

OH Leuven nam donderdag kennis van de beslissing van de Geschillencommissie Hoger Beroep van de KBVB rond de gestaakte wedstrijd tussen OHL en Union Saint-Gilloise van 1 november door de lichtpanne.



De club is ontgoocheld dat de Geschillencommissie niet heeft geantwoord op de argumenten die op de zitting werden aangebracht en met de nodige documenten ondersteund.



Daarom heeft OH Leuven beslist om beroep aan te tekenen bij het Belgisch Arbitragehof voor de Sport.