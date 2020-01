Analisten lyrisch over Gouden Schoen: "Het betere werk op onze velden"

Een topseizoen, zo mogen we het jaar van Club Brugge tot nu tot wel omschrijven. En daarin heeft één man een groot aandeel: de regerende Gouden Schoen.

Het vergaat Club Brugge meer dan goed: Europese overwintering, een halve finale in de Beker van België en de eerste plek in de competitie. En volgens enkele analisten is daar één man verantwoordelijk voor.

In het Team van het Decennium van Sporza staat Hans Vanaken op de nummer-10-positie. Volgens Frank Raes helemaal terecht: "Hij behoort al enkele jaren tot één van de fijnste voetballers op onze velden. Hans heeft goede voeten, is sterk met het hoofd, heeft inzicht en ook zijn loop- en scorend vermogen zijn van hoge kwaliteit."

Peter Vandenbempt treedt hem daarin bij. "Vanaken wordt elk jaar beter. Hij heeft alles wat Club Brugge verlangt: vista, techniek, de juiste mentaliteit en scorend vermogen. Hij is een Gouden Schoen die blinkt."