'Andere club uit Premier League wil Liverpool en Napoli aftroeven voor Genkse sterkhouder'

Er is de voorbije weken al het nodige geschreven over Sander Berge. En de vraag is dan ook: hoe loopt het af met hem? Een wintertransfer of niet? Er is opnieuw een kaper op de kust.

Napoli was als eerste topclub concreet geïnteresseerd, daarna volgde ook Liverpool als ploeg die interesse toonde in de middenvelder van Racing Genk. West Ham United Ondertussen is het echter West Ham United dat volgens Bleacher Report met het eerste echt bod naar buiten is gekomen. Dat is er wel eentje van een dikke tien miljoen euro, veel minder dan de vraagprijs die de Limburgers op het hoofd van Berg hebben gezet.