Milos Kostic drukt meteen zijn stempel bij STVV en haalt verbannen speler terug bij de A-kern, Allan Sousa blijft voorlopig thuis

De Belgische clubs trekken de komende dagen allemaal massaal op winterstage. STVV trekt naar het Spaanse Pinatar.

Volgens Het Laatste Nieuws heeft de nieuwe STVV-coach Milos Kostic meteen besloten om zijn landgenoot Erik Gliha terug te halen bij de A-kern. Hij kent zijn landgenoot van zijn periode als jeugdtrainer en scout bij de Sloveense Bond. De speler werd door Marc Brys naar de B-kern verbannen en speelde voornamelijk mee voor de U19 en de U21.

Verder is de Braziliaanse flankaanvaller Allan Sousa (voorlopig) niet mee op oefenstage. Hij keerde te laat terug en is vervangen door Mathieu Troonbeeckx. De kans is wel groot dat hij later nog zal aansluiten.

Bushiri mee, De Petter, De Smet en Buya Turay niet

STVV heeft er met Rocky Bushiri meteen een aanwinst bij. Hij legde met succes zijn medische testen af. Buya Turay en Koike keerden respectievelijk terug van Djurgardens en Kashima Antlers, maar zijn niet mee en zullen waarschijnlijk vertrekken. Verder liet Kostic ook Steven De Petter, Thibault De Smet, Maxime Wenssens, Stan Van Dessel en Mo Masoudi thuis.