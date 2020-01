Vierdeklasser houdt Marseille op penalty's, Lille zonder schroom naar volgende ronde in Franse beker

In de Franse bekercompetitie zijn er op de tweede speeldag vooralsnog geen verrassingen gevallen. Al had het niet veel gescheeld of Marseille kon de koffers pakken.

Nadat zaterdag Toulouse zijn avontuur in de Coupe de France vroegtijdig gestopt zag -Toulouse verloor met 1-0 bij vierdeklasser Saint-Pryvé Saint Hilaire FC, hebben zo goed als alle eersteklassers zich geplaatst voor de zestiende finales. Voor Marseille zag het er zondag vrij benard uit. L'OM had penalty's nodig om voorbij Trelissac (IV) te geraken. Lille had het ook niet voor de markt. Op verplaatsing bij US Raon-l'Etape (V) kwam LOSC wel 0-3 voor, maar zag het nog sterren nadat het 2-3 werd. Uiteindelijk bleef het daar bij. PSG treft later zondag ESA Linas-Montlhéry. 05/01/2020 14:15 Bastia-Borgo - Saint-Etienne 0-3 05/01/2020 14:15 Reims Sainte-Anne - Montpellier 0-1 05/01/2020 14:15 Trélissac - Marseille 1-1P 05/01/2020 14:15 Raon L'Etape - Lille OSC 2-3 05/01/2020 14:15 Lorient - Stade Brestois 1-1 05/01/2020 17:15 Nice - Fréjus St-Raphaël 2-0 05/01/2020 17:15 Limonest - Le Puy P1-1 05/01/2020 17:15 Grande-Synthe - Nancy 0-1 05/01/2020 17:15 Hombourg-Haut - Prix-lès-Mézières 0-3 05/01/2020 17:15 Sannois-Saint-Gratien - Epinal 0-1 05/01/2020 17:15 Valenciennes - Dijon 1-2 05/01/2020 17:15 Dieppe - Angers 1-3 05/01/2020 20:55 Linas-Montlhery - PSG 0-6