Europese en Belgische topclubs beginnen mercato in winterslaapmodus

De poorten van de transfermarkt zijn op 1 januari onverbiddelijk open gegaan. De transfer van Haaland naar Dortmund leek een voorbode voor een drukke mercato, maar voorlopig blijven we nog wat op onze honger zitten.

Het officieuze startschot voor de wintermercato werd gegeven op 29 december. Erling Braut Haaland kon aan de slag bij verschillende Europese topclubs en koos uiteindelijk voor Borussia Dortmund. Door de grote bedragen die naar zijn managers en entourage vloeien, bleef de transferprijs steken op 20 miljoen euro.

Drie dagen later ging de transfermarkt ook officieel open en meteen pakte Juventus uit met een groot bedrag. Het legde maar liefst 35 miljoen euro op tafel voor Dejan Kulusevski, een Zweed die door Atalanta wordt uitgeleend aan Parma en die daar ook nog het seizoen zal volmaken. Het geld is uiteraard voor Atalanta.

Kulusevski is tot dusver de duurste transfer van deze mercato. Dortmund is wel betrokken bij de andere spelers in de top-3. Het legde Haaland vast en het liet middenvelder Julian Weigl voor 20 miljoen euro naar Benfica gaan. Op plaats vier vinden we Exequiel Palacios. Bayer Leverkusen had 17M over voor de middenvelder van River Plate.

Genk bezige bij

In de Belgische hoogste klasse is het ook nog windstel. De geruchten over een nieuwe spits van Club Brugge zijn talrijk en mogelijk zal de huidige koploper het record voor duurste inkomende transfer verbreken. Bij Anderlecht is het wachten op uitgaande bewegingen voor we iets nieuws mogen verwachten. Genk is de enige topclub die al twee versterkingen aankondigde.

De wintermercato is altijd wel rustiger dan die in de zomer, maar voorlopig komt de carrousel maar traag op gang.