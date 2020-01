'Cercle Brugge legt 1,2 miljoen op tafel voor aanvaller van Maribor'

Cercle Brugge moet snel punten gaan pakken als het zich nog wil handhaven in 1A. De Vereniging heeft bijna een serieuze versterking beet in de strijd tegen de degradatie.

Volgens Sloveense media betaalt Cercle Brugge namelijk 1,2 miljoen euro om Dino Hotic naar het Jan Breydelstadion te halen. Hotic is een rechtsbuiten van 24 die voor NK Maribor speelt. In 2017 speelde hij met Maribor vijf wedstrijden in de Champions League.

Hotic was dit jaar al goed voor vijf goals en tien assists voor de regerende kampioen van Slovenië. Hij zou de op één na duurste inkomende transfer uit de geschiedenis van Cercle. Enkel voor Vitinho werd nog meer betaald. Die kwam voorlopig wel nog niet verder dan een plek op de bank.