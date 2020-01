Laatste kans: Win een prachtig boek over de beste voetballers van RSC Anderlecht

Willems Uitgeverij komt met een nieuwe rubriek van boeken: de Eeuwige 25, met de beste voetballers van een bepaalde club. Beginnen doen ze met ... RSC Anderlecht.

Het verhaal van de Eeuwige 25 van Anderlecht start bij Jef Mermans en eindigt bij Vincent Kompany. Verder worden onder andere mooi beschreven: Paul Van Himst, Jan Mulder, Rob Rensenbrink, Enzo Scifo en Dennis Praet en nog achttien andere ‘goden in paars-wit’ van Anderlecht.

In pocketformaat en miniatuurvorm worden de ‘beste’ of ‘eeuwige’ vijfentwintig toppers geportretteerd. Met bij elk portret een ‘ouderwetse’ en ‘unieke’ foto van RSCA-collector Franky De Meyer.

Als vaste regel geldt wel: een speler moet minimum drie jaar bij Anderlecht hebben gespeeld om in aanmerking te komen voor een plaats bij de ‘Eeuwige 25’.

