Philippe Clement weet welke gevaren er om de hoek loeren bij Club Brugge

Van stoom aflaten in Qatar is niet veel sprake bij Club Brugge. Trainer Philippe Clement probeert vooral zijn troepen op scherp te zetten, want hoe dominant Club Brugge ook was de voorbije maanden, het kampioenschap wordt pas na Nieuwjaar beslist.

Philippe Clement beseft dat ook en weet welk gevaar er om de hoek ligt voor een ploeg die het uitstekend doet. "Een mogelijk gevaar voor ons is dat spelers naast hun schoenen gaan lopen en dat spelers meer aan zichzelf gaan denken dan aan de ploeg", liet de T1 van Club Brugge optekenen bij Het Laatste Nieuws. "En andere ploegen gaan zich nog versterken." De kampioenenmaker van Racing Genk blijft voorzichtigheid en werklust prediken bij zijn manschappen. "Het is niet dat we een vrijkaart hebben gekregen, dat we zomaar wat wedstrijden hoeven te winnen. We moeten er elke dag alles uitpersen om te staan waar we nu staan. Ik weet hoe dicht alles (de tegenstand, nvdr.) bij elkaar ligt", besloot hij.