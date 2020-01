Yuya Kubo kwijnt weg op de bank van KAA Gent en is de derde speler die mag vertrekken

KAA Gent probeert de kern op orde te krijgen in de aanloop naar de tweede seizoenshelft. Zondag liet het Mamadou Sylla vertrekken, maar er is nog een speler op wie ze niet langer rekenen.

Het gaat om Yuya Kubo. De Japanner was in het begin van het seizoen tweemaal basisspeler en viel ook een paar keer in, maar zakte dan weg in de pikorde. Na zijn invalbeurt in de 4-0 nederlaag tegen Club Brugge haalde hij nog maar een keer de bank.

Vertrekker nummer 3

Normaal gezien zou hij mee op winterstage trekken, maar volgens Het Nieuwsblad staat Kubo dicht bij een vertrek. Een terugkeer naar Japan is aan de orde, want hij onderhandelt met een club uit zijn vaderland. Kubo streek in 2017 neer bij de Oost-Vlamingen.

Zondag lieten de Buffalo's Mamadou Sylla al vertrekken naar Orenburg en een paar dagen eerder zette Dylan Bronn zijn kribbel onder een contract bij Metz. Kubo kan dus de derde uitgaande transfer worden.