🎥 Trekt FC Barcelona binnenkort nieuw Braziliaans talent aan?

Puntenverlies bij kleine broer en rode lantaarn Espanyol zorgde ervoor dat Barcelona opnieuw Real Madrid naast zich moet dulden in La Liga. De Catalanen zijn van plan om zich in de winter ook te versterken.

De komende weken en maanden zullen nog zwaar worden voor Barça in zowel de Primera Divison, de Copa del Rey als de Champions League. Barcelona denkt er dan ook aan om de rangen wat te versterken.

Zo denkt de club van Messi en co. aan Matheus Fernandes van het Braziliaanse Palmeiras. Dat melft Globosporte. Fernandes is een 21-jarige Braziliaanse middenvelder. Volgens Globosporte had de Spaanse club twee jaar geleden ook al interesse in de speler, toen speelde hij nog voor Botafogo.

Op het middenveld heeft Barcelona met Frenkie de Jong, Ivan Rakitic, Arturo Vidal, Arthur en Sergio Busquets al een aardige bezetting, maar een extra mannetjes kan nooit kwaad.