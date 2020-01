Drie clubs uit Premier League azen op Samatta

Slaagt Racing Genk er in Aly Samatta in België te houden? Eenvoudig wordt het allerminst.

Volgens The Guardian azen namelijk drie clubs uit de Premier League op de Tanzaniaan die dit seizoen al tien keer scoorde voor Genk: Brighton, Crystal Palace en Norwich.

Bij Brighton zou hij Leandro Trossard opnieuw tegenkomen. Bij Norwich moet hij dan weer de concurrentie aangaan met de Finse sensatie Teemu Pukki én tegen de degradatie gaan vechten.

De derde geïnteresseerde club is Crystal Palace. De club van Cristian Benteke. Die staat dan weer in de belangstelling van Club Brugge.

Samatta speelt sinds januari 2016 voor Racing Genk. Hij kwam toen over van TP Mazembe voor 800.000 euro. 191 wedstrijden en 76 doelpunten later wordt zijn marktwaarde door transfermarkt.de geschat op twaalf miljoen. Hij ligt nog tot juni 2021 onder contract in Limburg.