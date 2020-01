Verlost Eupen Anderlecht van een tweede overbodige speler?

Eupen ging de winterstop in als dertiende met een voorsprong van acht punten op nummer zestien Cercle Brugge. De club uit de Oostkantons speurt voorlopig naar versterkingen bij Anderlecht.

De paars-witte rechtsachter Emmanuel Sowah (21) is namelijk mee op stage met de Panda’s en Eupen zou nog een tweede pion van Anderlecht willen huren. Volgens Het Nieuwsblad is ook Knowledge Musona in beeld.

De Zimbabwaan heeft aanbiedingen uit Zuid-Afrika op zak, maar verklaarde eerder al in Europa te willen blijven. Voor zijn gezin blijft hij zelfs liever in België en via een uitleenbeurt kan hij ook zijn Anderlecht-loon behouden.

Musona speelde dit seizoen nog geen minuut voor de hoofdmacht van Anderlecht, maar bewees in het verleden bij KV Oostende dat hij zeker over kwaliteiten beschikt.