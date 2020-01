Contract De Camargo loopt af in juni: "Vreemd dat ik nog niets hoorde van het bestuur"

Igor De Camargo trof dit seizoen al vijf keer raak voor KV Mechelen. Met Maliwa is hij in een hevige strijd om play-off 1 verwikkeld.

De grote spits stond afgelopen zomer in de belangstelling van Club Brugge, maar bleef uiteindelijk gewoon bij Mechelen. Daar ligt hij nu nog zes maanden onder contract. Lonkt een vertrek deze maand?

“Het is een vervelende transferperiode”, besefte hij in een gesprek met Het Nieuwsblad. “Clubs strijden om de titel, of vechten tegen de degradatie. Dan moet je er meteen staan, wat niet evident is bij een nieuwe werkgever.”

“Ik blijf liever tot het einde van het seizoen, want er zit nog wat moois aan te komen met Mechelen. Al weet je het nooit. Als een club vijf miljoen euro biedt, zal ik niet twijfelen.”

“Het bestuur heeft wel nog geen actie ondernomen om mijn contract te verlengen. Ach, er rest nog tijd tot juni. Ik lig er niet wakker van. Als ze met een voorstel komen, gaan we rond de tafel zitten.”

Nog volgens de krant heeft het bestuur laten weten later deze week met de ervaren spits rond de tafel te gaan zitten.