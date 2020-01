Ruud Vormer kent moeilijkste tegenstander van Club Brugge op weg naar titel: "Dat mag niet gebeuren"

Op stage in Qatar gaat het goed met Club Brugge en Ruud Vormer. De Nederlander wil niet weten van een "mindere" tweede periode met zijn team en wil vol voor twee trofeeën gaan.

Samen met Hans Vanaken heer en meester op het Brugse middenveld, al enkele jaren. Ruud Vormer pakte al twee titels met Club Brugge, won een beker, maar die twee samen? Dat is al even geleden voor de Bruggelingen.

"Kan je me vertellen hoe lang het geleden is", vraagt Ruud Vormer zich af. "Van 1996? Dat is al een hele tijd. Als we voorbij Zulte Waregem geraken, dan treffen we waarschijnlijk Antwerp in de bekerfinale. Dat is een ander paar mouwen."

Inslapen

Vormer wil niet weten van eventuele decompressie. "We moeten vol in elke wedstrijd blijven gaan. We mogen onszelf niet de das beginnen omdoen want dat gevaar schuilt wel om de hoek. We zijn onze eigen vijand nu. We hebben met Genk, Anderlecht en Standard nog een paar lastige wedstrijden", gaat Vormer verder.

Zes jaar Club

"Maar het zou wel fantastisch zijn om de beker en de titel te pakken. In vergelijking met andere jaren is dit Club Brugge het beste waarin ik al speelde. We willen allemaal zoveel mogelijk prijzen pakken. Op verplaatsing waren we vroeger tevreden met een punt, dat gevoel is er nu helemaal niet meer."