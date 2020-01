Gaich lijkt Belgische transferrecord te verbreken: zo verging het de vorige dure vogels

Het ziet er naar uit dat Club Brugge van de Argentijn Adolfo Gaich de duurste inkomende transfer uit de geschiedenis van het Belgische voetbal gaat maken. Hoe verging het zijn voorgangers?

5) Theo Bongonda: € 7.000.000

Theo Bongonda deelt momenteel de vijfde plaats. Racing Genk betaalde afgelopen zomer zeven miljoen om hem los te weken bij Zulte Waregem.

De flankspeler miste de start van het seizoen en kwam pas op speeldag zeven voor het eerst in actie. Op speeldag negen liet hij zich voor het eerst écht opmerken met een doelpunt en een assist in het 3-3-gelijkspel in de tumultueuze derby tegen Sint-Truiden. Twee weken voordien had hij ook al een assist afgeleverd in de zware nederlaag tegen RB Salzburg.

Het zou uiteindelijk tot half december duren vooraleer Bongonda nog eens een voet in een Genkse goal kreeg. Tegen Waasland-Beveren zorgde hij van op de tien opnieuw voor een goal en een assist.

Het is nog te vroeg om Bongonda af te schrijven als een floptransfer, maar het is wel duidelijk dat er in de Luminus Arena meer wordt verwacht van hem. Hopelijk voor de Limburgers ontploft hij na nieuwjaar.

5) Simon Mignolet: €7.000.000

Dan maakte die andere transfer van zeven miljoen van afgelopen zomer al meer indruk. Simon Mignolet toonde zich zoals verwacht vanaf dag één een betrouwbaar sluitstuk en een puntenpakker voor Club Brugge.

Hij hielp Club Brugge aan de kwalificatie voor de Champions League en de Europese overwintering. In de Belgische competitie incasseerde hij nog maar zeven tegendoelpunten in achttien wedstrijden. De nummer twee van de Rode Duivels zal met behoorlijk wat punten voor de Gouden Schoen aan de haal gaan. Een meer dan geslaagde investering.

3) Bubacarr Sanneh: € 8.000.000

Misschien wel de meest pijnlijke transfer uit de geschiedenis van Anderlecht. Paars-wit legde in de zomer van 2018 acht miljoen euro op tafel voor Bubacarr Sanneh.

De Gambiaanse verdediger kon op geen enkel moment indruk maken in het Constant Vanden Stockstadion en zal wellicht ook niet meer aantreden in het Lotto Park. Dit seizoen wordt hij uitgeleend aan het Turkse Göztepe, waar hij al na twee speeldagen zijn basisplaats verloor. Enkel in de Turkse beker mag hij op dit moment nog spelen.

3) David Okereke: € 8.000.000

De huidige recordtransfer van Club Brugge. De Nigeriaanse spits leek geen druk te voelen door de hoge transfersom. Na drie competitiewedstrijden had hij al vier doelpunten achter zijn naam staan.

Okereke kon zijn sterke start niet doorzetten, maar doet het met elf doelpunten in 27 wedstrijden allerminst onaardig. De 22-jarige spits die overkwam uit de Serie B, moet nog bevestigen. Toch lijkt hij zijn transfersom te kunnen rechtvaardigen.

2) Nicolae Stanciu: € 9.700.000

De ‘Man van Tien Miljoen’ die Anderlecht uiteindelijk iets minder kostte. In 53 wedstrijden scoorde hij negen keer en deelde hij tien assists uit.

Dat hij kon voetballen, zag iedereen. Dat er iets ontbrak om het echt te maken bij Anderlecht ook. Paars-wit recupereerde uiteindelijk 3,75 miljoen door hem te verkopen aan Sparta Praag. Eén jaar later maakte Al-Ahli Jeddah alsnog de ‘Man van Tien Miljoen’ van hem door een één met zeven nullen over te schrijven op de Tsjechische bankrekening.

Vorige zomer haalde Slavia Praag hem voor vier miljoen euro terug naar Tsjechië.

1) Zinho Vanheusden: € 11.740.000

De enige speler voor wie tot op vandaag meer dan tien miljoen euro werd betaald. Standard betaalde Inter Milan bijna twaalf miljoen om hun voormalige jeugdproduct terug te halen.

Na zijn knieblessure keerde hij eind september al snel op hoog niveau terug bij Standard. Hij speelde zowat alles en transfermarkt.de verhoogde zijn marktwaarde half december van twaalf naar achttien miljoen euro.

Zonder ongelukken wordt hij ook één van de allerduurste uitgaande transfers uit de Jupiler Pro League.